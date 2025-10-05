الأحد 05 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة 76 متهما في خلية القطامية

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تاجيل محاكمة 76 متهما، في قضية خلية القطامية إلي جلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية خلية "داعش عين شمس"

تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ 7 ديسمبر


جاء في أمر الإحالة ان المتهمين في الفترة من عام 2013 وحتى 2024، تولوا قيادة جماعة إرهابية مسلحة الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.


وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين انضموا أيضا إلى الجماعة موضع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب
 

تحقيقات موسعة

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

