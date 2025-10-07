عملية السبت الحزين، عندما هزّ أبطال الصاعقة المصرية جيش الاحتلال في يوم واحد

كشف اللواء أركان حرب مجدي شحاتة، أحد أبطال قوات الصاعقة في حرب أكتوبر المجيدة، عن تفاصيل واحدة من أعظم العمليات الفدائية التي نفذها أبطال الصاعقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، والتي أُطلق عليها في إسرائيل اسم "السبت الحزين".



وأوضح أن العملية قادها اثنان من زملائه من خريجي دفعته، لم يمضِ على تخرجهم سوى ستة أشهر فقط، وقد كُلفوا بإعداد كمين محكم على الضفة رغم حداثة أعمارهم التي لم تتجاوز 21 عامًا.

قرار شجاع رغم الأوامر

أشار اللواء شحاتة، خلال لقائه ببرنامج حوار الساعة المذاع عبر قناة "هي"، إلى أن الأوامر العليا كانت تنص على عدم الاشتباك بسبب حجم القوة الإسرائيلية الكبيرة، لكن الضابطين اتخذا القرار بالهجوم من تلقاء نفسيهما في موقف بطولي نادر.



واستخدم الأبطال أربعة قواذف "آر بي جي" لتدمير أربع مجنزرات إسرائيلية، ما أدى إلى مقتل عدد كبير من الجنود وأسر اثنين منهم، استشهد أحدهما لاحقًا خلال المعركة.

12 مقاتلًا يكتبون يوم المجد

وأوضح شحاتة أن العملية نفذها 12 مقاتلًا من الكتيبة 83 صاعقة، بينهم ضابطان ملازمان حديثا التخرج، مشيرًا إلى أن النجاح المبهر للعملية أصاب القيادة الإسرائيلية بحالة من الذهول والارتباك، حتى أن رئيسة الوزراء جولدا مائير أطلقت على ذلك اليوم اسم "السبت الحزين" لما خلّفه من خسائر بشرية ونفسية جسيمة داخل الجيش الإسرائيلي.

درس لا يُنسى في تاريخ الصاعقة

واختتم اللواء مجدي شحاتة تصريحاته مؤكدًا أن عملية "السبت الحزين" كانت درسًا قاسيًا لإسرائيل، ورسالة خالدة تثبت أن الجندي المصري قادر على تحويل المستحيل إلى نصر، وأن بطولات قوات الصاعقة ستظل شاهدًا على روح الفداء والتضحية التي صنعت نصر أكتوبر العظيم.

