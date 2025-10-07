مساعد بوتين: وجهنا الدعوة لزعماء 22 دولة وأبو الغيط لحضور القمة الروسية العربية

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن روسيا وجهت دعوة لقادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.

قمة عربية روسية في موسكو



وأضاف أوشاكوف: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستصبح واضحة نهائيا يوم الإثنين أو الثلاثاء.. على أي حال، فقد وجهنا الدعوة لقادة جميع الدول الـ22 وبالطبع للأمين العام لجامعة الدول العربية".

وستعقد القمة الروسية العربية الأولى في موسكو في 15 أكتوبر، ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول شرق إفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وتأتي هذه القمة تتويجا للتطور الملحوظ في مسيرة العلاقات الروسية العربية، التي شهدت تقدما كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.

