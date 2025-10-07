الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مساعد بوتين: وجهنا الدعوة لزعماء 22 دولة وأبو الغيط لحضور القمة الروسية العربية

بوتين
بوتين

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف إن روسيا وجهت دعوة لقادة 22 دولة والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط للمشاركة في القمة الروسية العربية الأولى في موسكو.

قمة عربية روسية في موسكو 


وأضاف  أوشاكوف: "أعتقد أن قائمة المشاركين ستصبح واضحة نهائيا يوم الإثنين أو الثلاثاء.. على أي حال، فقد وجهنا الدعوة لقادة جميع الدول الـ22 وبالطبع للأمين العام لجامعة الدول العربية".

وستعقد القمة الروسية العربية الأولى في موسكو في 15 أكتوبر، ومن المتوقع أن يشارك فيها ممثلون من الدول العربية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة إلى دول شرق إفريقيا الأعضاء في جامعة الدول العربية.

وتأتي هذه القمة تتويجا للتطور الملحوظ في مسيرة العلاقات الروسية العربية، التي شهدت تقدما كبيرا على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية خلال السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

موسكو قمة عربية روسية روسيا

مواد متعلقة

رئيسة المفوضية الأوروبية تدعو إلى الاستعداد لـ معركة مع روسيا

الأكثر قراءة

السيسي يوجه بصرف 1000 جنيه حافز تدريس للمعلمين، والتطبيق في هذا الموعد

وصول جثمان أحمد عمر هاشم للشرقية ودفنه بجوار جده مؤسس الطريقة الهاشمية (فيديو وصور)

تقارير صحفية: محمد صلاح في طريقه للانتقال إلى جالطة سراي

ارتفاع سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء وعيار 21 يصل لهذا المستوى

عضو شعبة السيارات يكشف عن انخفاضات جديدة بالأسعار خلال أكتوبر

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز

ملياردير أمريكي يحذر من فقدان الثقة بالدولار مع صعود الذهب لقمم غير مسبوقة

السيسي يتابع سير وانتظام العملية التعليمية وسد العجز في أعداد المعلمين

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم في الأسواق 2025.10.7

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر كيلو الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق 7- 10- 2025

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد الخروج المبكر لمنتخب مصر.. المنتخبات المتأهلة لثمن نهائي مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من قصص القرآن الكريم، وصايا الله لسيدنا داود ومزاعم الإسرائيليات حول زوجاته

ما حكم سبّ الدين عند الغضب؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

ما حكم لبس السلاسل الفضة للرجال؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads