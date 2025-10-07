وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يقود حملة مكبرة على المخابز البلدية لضبط المخالفات

شن المهندس جمال عمار، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة على عدد من المخابز الواقعة في مناطق غرب، الجمرك، ووسط المدينة، وذلك برفقة الدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وخالد عوض، رئيس رقابة تموين غرب والجمرك.

وتهدف الحملة إلى متابعة التزام المخابز بالاشتراطات التموينية وجودة الخبز وضبط أي مخالفات تموينية.

شن المهندس جمال عمار، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، حملة مكبرة على عدد من المخابز في مناطق غرب، الجمرك، ووسط المدينة، تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية.

رافقه خلال الحملة كل من الدكتور عبد الله عثمان، مدير إدارة الرقابة بالمديرية، وخالد عوض، رئيس رقابة تموين غرب والجمرك.

أسفرت الحملة عن تحرير 17 محضرًا شملت إنتاج خبز ناقص الوزن، خبز غير مطابق للمواصفات، عدم وجود سجل تفتيش، وتوقف مخابز عن الإنتاج دون إذن مسبق.

تأتي هذه الحملات في إطار المتابعة المستمرة لضبط منظومة الخبز المدعّم وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما تم تحرير محضر بحق أحد المخابز البلدية لتصرفه غير القانوني في كمية من الدقيق البلدي المدعم تقدر بـ33 شيكارة، بوزن 50 كجم لكل شيكارة، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.

