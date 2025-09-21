النائب العام ووزير العدل يكرمان أعضاء النيابة العامة والموظفين المتميزين

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، مراسم تكريم المتميزين من أعضاء النيابة العامة وموظفيها على مستوى الجمهورية.

وأُقيم الحفل بمقر مكتب النائب العام بالقاهرة، بمشاركة المستشار عدنان فنجري وزير العدل، وبحضور المستشار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى،و المستشارين أعضاء المجلس، والمستشارين رؤساء الجهات والهيئات القضائية، ولفيف من قيادات النيابة العامة ووزارة العدل.



وقد ألقى النائب العام كلمة أكد خلالها أن يوم التميز السنوي يُمثل مناسبة للشكر والتقدير وتجديد العزم على تطوير العمل بالنيابة العامة، مشددًا على أن التكريم جاء وفق معايير دقيقة تراعي جودة الأداء الفني، وسرعة إنجاز القضايا، ودقة الإجراءات، مشيرًا إلى أن هذا التكريم أولى اهتمامًا خاصًا بحملة الدكتوراه من الأعضاء، باعتبارهم من “الراسخين في العلم”، وقدوة في الجمع بين الرسالة القضائية والبحث الأكاديمي.

كما استعرض أبرز إنجازات النيابة العامة خلال الفترة الماضية، مختتمًا كلمته بتوجيه الشكر لوزير العدل، ورئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والسادة رؤساء الجهات والهيئات القضائية، والحضور الكريم، داعيًا الله أن يوفق الجميع في خدمة الوطن وترسيخ العدالة، ثم عُرض فيلم وثائقي عن منجزات النيابة العامة خلال العامين الماضيين.



كما ألقى وزير العدل كلمة استهلها بتوجيه التحية والتقدير للمستشار النائب العام على دعوته الكريمة، مؤكدًا أن هذا اليوم يتشرف بتكريم صفوة من أبناء النيابة العامة الذين اجتهدوا في عملهم فاستحقوا التقدير، وأن تكريم المتميزين يُجسد تقليدًا راسخًا في منظومة العدالة المصرية، ويبعث برسالة سامية بأن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين، بل تجعلهم قدوة ونموذجًا للأجيال القادمة. وأوضح سيادته أن وزارة العدل، بالتعاون مع النيابة العامة وسائر الجهات والهيئات القضائية، ماضية في تطوير منظومة القضاء وتعظيم مخرجاتها، عبر الاستثمار في التدريب والتأهيل وإعداد قاضٍ راسخ العلم واسع الأفق مؤمن برسالته، مجددًا التهنئة للمكرمين وداعيًا إياهم أن يكون تكريمهم اليوم حافزًا لمزيد من الجهد والعطاء.



واختُتم الحفل بتكريم نخبة من أعضاء النيابة العامة وموظفيها المتميزين، الذين أسهمت جهودهم في الارتقاء بمنظومة العدالة وحسن سيرها.

