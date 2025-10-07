خلال احتفالية إطلاق 7 ترجمات عالمية لكتابيه، أبو الغيط يتحدث عن كواليس لقائه بـ"هنري كيسنجر"

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن وزير الخارجية ينبغي أن يوثق تجربته، مؤكدا أن من لم يفعل يكون مقصرا في حق نفسه وحق بلده.

الأوضاع العربية والإقليمية

وأضاف خلال ندوة احتفالية بمناسبة إطلاق سبع ترجمات عالمية لكتابي أحمد أبو الغيط؛ "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي"، أنه بعد استقالته من منصب وزير الخارجية في مارس 2011، تعرض لهجوم حاد، مما أصابه بضيق شديد، موضحا أن زوجته كانت من دفعته إلى توثيق شهادته في كتاب "شهادتي"، والذي تناول تجربته كوزير للخارجيّة.

وأوضح أن هذا الكتاب أي صفحة فيه قابلة للقراءة لأنها تتناول أحداثا مركزية اليوم، منها الأوضاع في نهر النيل، والتنافس الأمريكي الصيني والأوضاع العربية والإقليمية، وهي قضايا جوهرية.

مصر دائما ما تخرج قادةً عظاما

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية إنه التقى بوزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كيسنجر فى أعقاب توليه منصب مندوب مصر بالأمم المتحدة في أواخر التسعينيات من القرن الماضي.

وأضاف أنه بمجرد أن صافحه وعرفه بنفسه بأنه دبلوماسي مصري، فما كان من كيسنجر إلا الترحيب به قائلا: "مصر دائما ما تخرج قادةً عظاما حتى وإن اختلفنا أو اتفقنا معهم".

وأضاف الأمين العام أن القادة المصريين بالفعل يتحملون المسئولية فى أحلك الظروف، مشيرا إلى الرئيس أنور السادات والذى أكد على نيته للحرب فى لحظة إدراكه أنها الحل الوحيد، موضحا أنه كانت لديه الرؤية الكاملة للأحداث بدء من الحرب وحتى السلام، وهو ما يتماهى مع الواقعية السياسية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.