السيسي ناعيا أحمد عمر هاشم: سيظل علمه الغزير باقيا وراسخا على مر الزمان

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة العالِم الجليل والداعية الكبير، الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ورئيس جامعة الأزهر الأسبق، الذي وافته المنية بعد رحلة زاخرة بالعطاء، في خدمة الدين والعلم، وسيظل علمه الغزير باقيًا وراسخًا على مر الزمان.

وتابع: رحم الله العالم الجليل وأسكنه فسيح الجنان، وأتقدم لأسرته وذويه وكافة تلاميذه من أبناء الوطن وخارجه، بخالص التعازي والمواساة.

