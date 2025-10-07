أسعار الذهب في الإمارات اليوم الثلاثاء

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 476 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 423 درهما، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 363 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

سجّل الذهب مستوى قياسيًا جديدًا اليوم الثلاثاء، مع استمرار الجمود بين مجلسَي الكونجرس الأميركي دون مؤشرات على حلٍّ قريبٍ لأزمة إغلاق الحكومة، في حين قدّمت التوقعات شبه المؤكدة بخفض معدلات الفائدة من قبل الفدرالي هذا الشهر دعمًا إضافيًا للأسعار.

وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% إلى 3971.90 دولارًا للأونصة، بعد أن لامس في وقتٍ سابق من الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3977.19 دولارًا.

كما صعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة لتسليم ديسمبربنسبة 0.5% لتسجّل 3998.20 دولارًا للأونصة.

أسعار المعدن النفيس خلال 2025

ويزدهر الذهب عادةً في بيئة معدلات الفائدة المنخفضة وأوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وقد ارتفع المعدن النفيس بنسبة 51% منذ بداية العام مدفوعًا بعمليات شراءٍ قوية من البنوك المركزية، وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب، وتراجع الدولار، إلى جانب إقبال المستثمرين الأفراد الباحثين عن تحوّطٍ في ظل تصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية.

توقعات بوصول الذهب الى 4900 دولار

ورفع «جولدمان ساكس» توقعه لسعر الذهب في ديسمبر كانون الأول 2026 إلى 4900 دولارٍ للأونصة مقارنةً بتقديرٍ سابق عند 4300 دولار، مشيرًا إلى التدفقات القوية إلى صناديق المؤشرات الغربية واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة الفوري بنسبة 0.1% إلى 48.49 دولارًا للأونصة، وانخفض البلاتين بنسبة 0.4% إلى 1619.62 دولارًا، في حين ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 1325.71 دولارًا للأونصة.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.