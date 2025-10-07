الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فلسطينيا ويفرض حظر التجول بعدة أحياء شرق الخليل

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء، فلسطينيا من حى تل الرميدة وسط مدينة الخليل، وفرضت حظر التجول على عدة أحياء شرقا.

حظر التجول على أحياء جابر والسلايمة وغيث وواد الحصين

وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي فرضت حظر التجول على أحياء جابر والسلايمة وغيث وواد الحصين، المحاذية لمستعمرة "كريات اربع" المقامة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم شرق مدينة الخليل، بحجة الاحتفال بأعيادهم.

قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت حاجز الحمرا العسكري

كما أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى حاجز الحمرا العسكري في الأغوار الشمالية بكلا الاتجاهين أمام حركة المواطنين، والذي يعد منفذا رئيسيا لوصول آلاف المواطنين إلى أماكن عملهم في مناطق الأغوار، واقتحمت قرية تياسير شرق طوباس بعدد من الدوريات، وأعاقت تنقلات المواطنين.

