الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قرار استثنائي لـ"يويفا"، إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي وميلان مع كومو بأستراليا

برشلونة، فيتو
برشلونة، فيتو

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الإثنين، عن موافقته على إقامة مباراتين بالدوري المحلي في إيطاليا وإسبانيا خارج البلدين.

برشلونة مع فياريال في أمريكا وميلان ضد كومو في أستراليا 

وتضم المباراتان المعنيتان فريقي برشلونة أمام فياريال بالدوري الإسباني، وستقام في ميامي أمريكا، في أواخر ديسمبر المقبل، وميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي، وتقام في بيرث بأستراليا، في أوائل فبراير المقبل.

واختار ميلان إقامة المباراة التي كانت مقررة على ملعب سان سيرو خارج إيطاليا، حيث تزامن توقيتها مع استعدادات المدينة لاستضافة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر في السادس من فبراير.

وتسعى رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لتحقيق رؤيتها لإقامة مباريات عبر الأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، على خطى دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لفتح أسواق جديدة بعد محاولات أخرى سابقة باءت بالفشل.

بيان يويفا بشأن إقامة مباريات في أمريكا وأستراليا 

وقال "يويفا" في بيان له: "وافقت اللجنة التنفيذية على هذه الخطوة على مضض وبصورة استثنائية"، مؤكدًا: "الإطار التنظيمي للاتحاد الدولي للعبة  لا يزال قيد المراجعة، ويفتقر إلى الوضوح والتفاصيل الكافية".

وشدد يويفا: "لا زلنا نعارض من حيث المبدأ إقامة مباريات الدوري المحلي في غير البلد الأصلي".

من جانبه، قال ألكسندر تشيفرين، رئيس "يويفا "في بيان له: "يجب أن تقام مباريات الدوري داخل بلد المسابقة؛ أي شيء آخر من شأنه أن يحرم المشجعين الأوفياء من حقهم في حضور المباريات وقد يؤدي إلى إدخال عناصر مشوهة في المسابقات".

وأضاف: "في حين أنه من المؤسف أن نضطر إلى السماح بإقامة هاتين المباراتين، فإن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة، والتزامنا واضح، حماية نزاهة مسابقات الدوري الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها الأصلية".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسبانيا إيطاليا برشلونة فياريال ميلان كومو

مواد متعلقة

ترتيب الدوري الإسباني، ريال مدريد يستعيد الصدارة من برشلونة

يوفنتوس يتعادل سلبيا مع ميلان في الدوري الإيطالي

إشبيلية يحقق أول فوز على برشلونة في الدوري الإسباني منذ 10 سنوات

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads