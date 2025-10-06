قرار استثنائي لـ"يويفا"، إقامة مباراة برشلونة وفياريال في ميامي وميلان مع كومو بأستراليا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، مساء اليوم الإثنين، عن موافقته على إقامة مباراتين بالدوري المحلي في إيطاليا وإسبانيا خارج البلدين.

برشلونة مع فياريال في أمريكا وميلان ضد كومو في أستراليا

وتضم المباراتان المعنيتان فريقي برشلونة أمام فياريال بالدوري الإسباني، وستقام في ميامي أمريكا، في أواخر ديسمبر المقبل، وميلان ضد كومو في الدوري الإيطالي، وتقام في بيرث بأستراليا، في أوائل فبراير المقبل.

واختار ميلان إقامة المباراة التي كانت مقررة على ملعب سان سيرو خارج إيطاليا، حيث تزامن توقيتها مع استعدادات المدينة لاستضافة حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر في السادس من فبراير.

وتسعى رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" لتحقيق رؤيتها لإقامة مباريات عبر الأطلسي منذ ما يقرب من عقد من الزمان، على خطى دوري كرة القدم الأمريكية ودوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين لفتح أسواق جديدة بعد محاولات أخرى سابقة باءت بالفشل.

بيان يويفا بشأن إقامة مباريات في أمريكا وأستراليا

وقال "يويفا" في بيان له: "وافقت اللجنة التنفيذية على هذه الخطوة على مضض وبصورة استثنائية"، مؤكدًا: "الإطار التنظيمي للاتحاد الدولي للعبة لا يزال قيد المراجعة، ويفتقر إلى الوضوح والتفاصيل الكافية".

وشدد يويفا: "لا زلنا نعارض من حيث المبدأ إقامة مباريات الدوري المحلي في غير البلد الأصلي".

من جانبه، قال ألكسندر تشيفرين، رئيس "يويفا "في بيان له: "يجب أن تقام مباريات الدوري داخل بلد المسابقة؛ أي شيء آخر من شأنه أن يحرم المشجعين الأوفياء من حقهم في حضور المباريات وقد يؤدي إلى إدخال عناصر مشوهة في المسابقات".

وأضاف: "في حين أنه من المؤسف أن نضطر إلى السماح بإقامة هاتين المباراتين، فإن هذا القرار استثنائي ولا ينبغي اعتباره سابقة، والتزامنا واضح، حماية نزاهة مسابقات الدوري الوطنية وضمان بقاء كرة القدم راسخة في بيئتها الأصلية".

