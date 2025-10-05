الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تايلور سويفت تهاجم صديقات خطيبها السابقات في ألبومها الجديد

تايلور سويفت وخطيبها
تايلور سويفت وخطيبها وحبيبته السابقة، فيتو

هاجمت المغنية تايلور سويفت، صديقات خطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، في ألبومها الجديد The Life of a Showgirl.

تايلور سويفت وصديقات خطيبها

وأشارت تايلور، في أغنية Actually Romantic، إلى شعور خطيبها بالوحدة، مع صديقاته السابقات، فيما ذكرت التقارير الصحفية، أن تايلور تقصد كايلا نيكول، بسبب مقطع الفيديو الذي سرب مؤخرا على مواقع التواصل، تظهر فيه كايلا وهي تتجاهل ترافيس كيلسي، أثناء عشاء رومانسي، وتنظر إلى هاتفها.

تفاصيل اختيار ترافيس كيلسي لخاتم تايلور سويفت

تحدثت النجمة تايلور سويفت، عن تفاصيل اختيار خطيبها لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي، لخاتم  خطوبتها، وقالت تايلور سويفت، خلال استضافتها في أحد البرامج البريطانية، عن كيفية اختيار ترافيس لخاتم خطبتها: "أريته فيديو، قبل عام ونصف تقريبًا، وكان يُركز على كل شيء، كما اتضح.. عندما رأيت الخاتم، وشاهدت نقش ذهبي يدوي...  قلتُ.. أعرف من صنع هذا، أعرف من صنع هذا.. لقد استمع إليّ.. بدا وكأنه يعرفني حقًا".

خطوبة تايلور سويفت وترافيس كيلسي 

أعلنت  النجمة تايلور سويفت، رسميًّا عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، خطبتها إلى لاعب كرة القدم الأمريكية ترافيس كيلسي.

ونشرت تايلور سويفت، صور تقدم ترافيس كيلسي لخطبتها، وظهر الثنائي سعيدين بهذه الخطوة الهامة في علاقتهما العاطفية.

Image

وأظهر منشور مشترك على حسابيهما في "إنستجرام" كيلسي وهو يركع على ركبته ليطلب يد سويفت في حديقة تنتشر فيها الأزهار، في حين تظهر يد المغنية وفيها خاتم الخطوبة في صورة أخرى.

ترافيس كيلسي عن علاقته بتايلور سويفت: هذه فتاتي وأنا فخور بذلك

 وتحدث لاعب كرة القدم الأمريكية، ترافيس كيلسي، عن علاقته تايلور سويفت،، خلال استضافته في أحد برامج الراديو.

وقال ترافيس كيلسي، عن حبيبته تايلور سويفت:"أنت تريد أن تبقي الأمور خاصة، ولكن في نفس الوقت لست هنا لإخفاء أي شيء. هذه فتاتي، هذه سيدتي.. أنا فخور بذلك".

Image

وأثارت علاقة تايلور سويفت بنجم "كنساس سيتي تشيفس" ضجّة إعلامية كبيرة سنة 2023.

وهما كشفا عنها بعد أشهر من المواعدة، إثر نشر صور لهما وهما يتجوّلان معا في نيويورك.

وتعقيبًا على هذا الإعلان، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحفيين في ختام جلسة لحكومته "أتمنّى لهما كلّ التوفيق، أظن أنه رجل رائع وأظنّ أنها شخص مذهل"، علما أنه قد سبق للرئيس أن انتقد النجمة الأمريكية في عدّة مناسبات.

 

رسميًّا.. المغنية تايلور سويفت تصبح مليارديرة

في سياق متصل، ذكر تقرير صحفي لـ بلومبرج نيوز، أن المغنية الشهير تايلور سويفت، أصبحت رسميا، مليارديرة، بعد أن وصلت ثروتها الصافية لـ 1.1 مليار دولار.

وذكر التقرير الصحفي، أن جولة تايلور سويفت الأخيرة  Eras Tour، حققت أموالًا تعادل ما حققته اقتصادات البلدان الصغيرة، كما أنه من المتوقع أن يكون تسجيلها الجديد لألبوم عمره تسع سنوات، والذي يحمل اسم 1989، أحد أكثر التسجيلات مبيعًا لهذا العام، علاوة على الإيرادات القياسية التي حققها فيلمها التسجيلي الأخير والذي تخطت الـ ١٢٥ مليون دولار أمريكي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تايلور سويفت أغنية تايلور سويفت رد تايلور سويفت وترافيس كيلسي تايلور سويفت وخطيبها ألبوم تايلور سويفت

مواد متعلقة

تايلور سويفت تكشف تفاصيل اختيار ترافيس كيلسي لـ خاتم خطوبتها (فيديو)

موعد إطلاق تايلور سويفت كليب أغنية "The Fate of Ophelia"

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

العمل: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads