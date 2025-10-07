الأزهر يطلق دورات تدريبية لتنمية مهارات معلّمي الطلاب ذوي الإعاقة

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات الدورات التدريبية المتخصّصة لتنمية مهارات معلّمي الطلاب ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بدعم ذوي الهمم وتمكينهم من خلال بيئة تعليمية دامجة وشاملة.

خصائص الطلاب ذوي الإعاقة

وتُعقد الدورة التدريبية على مدار ثلاثة أيام، بدءًا من الثلاثاء الموافق 7 أكتوبر 2025، وتشمل عددًا من المحاور الأساسية التي تُعَدّ ركيزةً في تفعيل الدمج التعليمي، من أبرزها: خصائص الطلاب ذوي الإعاقة، وإعداد وتنفيذ الخطط التربوية الفردية (IEPs)، وإجراءات القبول والدمج للطلاب ذوي الإعاقة داخل المعاهد الأزهرية.

ويُقام التدريب في منطقتي الفيوم وبني سويف الأزهرية كبداية، على أن يتم تعميمه تباعًا في باقي المناطق الأزهرية وفق خطة زمنية مُنظمة، بما يضمن وصول الفائدة إلى جميع المعلمين المعنيين بالتعامل مع هذه الفئة من الطلاب.

ويأتي تنفيذ البرنامج بالتعاون والتنسيق الكامل بين إدارة التدريب التربوي ولجنة الدمج المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية، في إطار جهود القطاع المستمرة لرفع كفاءة الكوادر التعليمية وتمكينها من التعامل الفعّال مع احتياجات الطلاب ذوي الإعاقة.

التزام الأزهر الشريف الراسخ بتوفير بيئة تعليمية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب دون تمييز

وأكد فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن هذا التدريب يُجسّد التزام الأزهر الشريف الراسخ بتوفير بيئة تعليمية دامجة تضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب دون تمييز، ويعكس رؤيته الاستراتيجية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات التربوية المقدمة وتحقيق أقصى استفادة من قدرات كل طالب، بما يخدم رسالة الأزهر التنويرية ودوره الوطني في بناء الإنسان وتنمية المجتمع.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف سميح، مدير إدارة التدريب التربوي بقطاع المعاهد الأزهرية، أن هذه الدورات تمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير التعليم الأزهري، وتهدف إلى تزويد المعلمين بالأدوات والمهارات اللازمة لفهم خصائص الطلاب ذوي الإعاقة وتقديم الدعم التربوي المناسب لهم، بما يحقق دمجًا فعّالًا ومستدامًا.

وأضاف مدير إدارة التدريب التربوي، أن قطاع المعاهد الأزهرية يسعى من خلال هذه المبادرة إلى بناء قدرات المعلّمين وتعزيز ثقافة الدمج داخل المعاهد، تماشيًا مع استراتيجيته لدعم ذوي الهمم وتمكينهم من ممارسة حقوقهم التعليمية الكاملة.

