رد قاطع من الكهرباء حول موعد إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الاستهلاك

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة مستمرة في العمل بالأسعار الحالية لـشرائح الكهرباء حتى نهاية العام الجاري.

أسعار شرائح الكهرباء للاستهلاك المنزلي

واضاف وزير الكهرباء علي هامش الاجتماع الوزاري للمؤتمر العام 21 لمنظمة اتحاد مرافق الكهرباء الافريقية والمنعقد تحت عنوان “أفريقيا وتحديات التحول الطاقي”، والذى تستضيفه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بحضور الوزراء المعنيين بالكهرباء والطاقة في الدول أعضاء الاتحاد ورؤساء شركات الكهرباء الأفريقية، أن كل ما تردد في وسائل الإعلام حول الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك لبس بها أساس من الصحة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، قد حسم الجدل بشأن ما أثير ونشر عن استعداد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لإقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح الكهرباء خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك ضمن خطة الوزارة لمواجهة ارتفاع تكلفة الإنتاج والتشغيل.

وأكد “مدبولي”: في هذه المرحلة لا يوجد نية لأي زيادة في أسعار الكهرباء لأننا ننظر للأمر بمنظور شامل فهذا قد يؤثر على معدلات التضخم ونعمل على كيفية تغطية الدعم المقدم للكهرباء بصور أخرى.

