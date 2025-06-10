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قمر الفراولة يزين سماء ليلة الغد

القمر،فيتو
القمر،فيتو
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 كشف الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية، عن موعد اكتمال  قرص القمر ويصبح بدرا كامل الاستدارة غدا 11 يونيو، حيث يكون القمر في حالة تقابل مع الشمس، فيشرق عند غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي، وتكون نسبة لمعانه 100%، حيث لا تستطيع العين المجردة تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك ظهر لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 9  ويستمر حتى 13 يونيو الجاري.

 

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ظهور قمر الفراولة

 ويُعرف هذا البدر عند القبائل الأمريكية بـ قمر الفراولة حيث يتزامن ظهوره مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من العام، كما يُعرف أيضا بالقمر الوردي وقمر العسل، ووقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة..


وأوضح تادرس أنه بعد غروب شمس 11يونيو ودخول الليل في ذلك اليوم يترائى القمر مقترنا مع النجم العملاق Antares (قلب العقرب) في السماء الشرقية، وهو ألمع نجم في برج العقرب يتميز بلونه الأحمر وتفوق كتلته كتلة الشمس بـ 10 أضعاف، ويبعد 600 سنة ضوئية عن الأرض، يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة طوال الليل إلى أن يغرب المشهد صباح اليوم التالي مع ظهور الشفق الصباحي. 
 

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