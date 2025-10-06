الإثنين 06 أكتوبر 2025
التموين: إنشاء مصنع جديد لإنتاج سكر البنجر في السودان

كشف المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر للصناعات التكاملية التابعة لوزارة التموين عن خطة الشركة لإنشاء مصنع جديد لإنتاج سكر البنجر في السودان بطاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف طن يوميًا (ما يعادل 240 ألف طن سنويًا)، لصالح الحكومة السودانية، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 300 مليون دولار.


وأضاف في تصريحات له أن المشروع يقع في الولاية الشمالية بالسودان المحاذية للحدود المصرية، حيث تتولى الشركة إعداد دراسات الجدوى والتصميمات، وتنفيذ المشروع بنظام "تسليم مفتاح".

 

وتوقع فتحي الانتهاء من الدراسات الفنية خلال شهرين، على أن تُنفذ أعمال المشروع بنسبة مكونات 50% محلية و50% مستوردة، مؤكدًا أن الخطوة تأتي ضمن خطة الشركة للتوسع في الأسواق الإفريقية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي مع الدول الشقيقة.

