الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بدهس معلمة في مصر الجديدة

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أمرت نيابة مصر الجديدة بإحالة سائق متهم بدهس معلمة تدعى مريم. ع 30 سنة أثناء عبورها الطريق في شارع جسر السويس بمصر الجديدة الي إدارة المعمل الكيماوي بالطب الشرعي وأخذ عينات من دمائه وإجراء تحليل مخدرات له لبيان هل يتعاطى مواد مخدرة من عدمه. 


حادث مروري بمصر الجديدة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة إخطارًا بوقوع حادث تصادم بشارع جسر السويس بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة ومصرع فتاة، وعلى الفور انتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى مكان الواقعة.

مصرع سيدة دهسا في مصر الجديدة 

وأظهرت التحريات أن الفتاة كانت تعبر الشارع من مكان مخصص للعبور أثناء إغلاق إشارة المرور، قبل أن تصدمها سيارة مسرعة.


وتم تشكيل فريق بحث  لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم بارتكاب الواقعة، وتحرير محضر لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة مصر الجديدة المعمل الكيماوي حادث مروري بمصر الجديدة

مواد متعلقة

مصرع معلمة بإحدى المدارس الأجنبية في حادث مروري بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

بعد وفاته، موعد ومكان صلاة جنازة وعزاء الدكتور أحمد عمر هاشم

ما كانش طبيعي وعيلته سبب موت أختي، الناجية من "جريمة نبروه" تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها

نتنياهو: إسرائيل خرجت من 7 أكتوبر كأقوى قوة في الشرق الأوسط

أوقف "جنونها"، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف والبرقوق والخوخ "خارج حسابات المصريين"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

انخفاض جديد في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads