شيفروليه تتصدر وشانجان الأخير، إجمالي تراخيص السيارات خلال شهر سبتمبر في مصر

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي تراخيص السيارات خلال شهر سبتمبر والتي وبلغ عددها 2942 سيارة من بينها 48 سيارة موديل 2022 و80 سيارة نقل موديل 2023 و129 سيارة موديل 2024 و671 موديل 2025 و2024 سيارة موديل 2026.



ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، احتلال شيفروليه القمة في عدد المركبات العام حيث بلغت 2801 مركبة بانخفاض عن الشهر السابق 12.7% وفي المركز الثاني نيسان 2395 مركبة بانخفاض بلغ 17.1% عن الشهر السابق وفي المركز الثالث إم جي 2179 مركبة بارتفاع بلغ 15.1%.

وفي المركز الرابع هيونداي 1813 مركبة وفي المركز الخامس شيري 1725 مركبة وفي المركز السادس كيا 1155 مركبة وفي المركز السابع جيتور 875 مركبة وفي المركز الثامن تويوتا 841 مركبة وفي المركز التاسع مرسيدس 804 وفي المركز العاشر سكودا 619 مركبة.

وفي مركز الحادي عشر بي واي دي 545 مركبة في مركز الثاني عشر، ساواست 544 مركبة في المركز الثالث عشر، فولكس فاجن 419 مركبة، فى المركز الرابع عشر ميتسوبيشى 410 مركبات، وفى المركز الخامس عشر شانجان 404 مركبات.

