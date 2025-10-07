الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شيفروليه تتصدر وشانجان الأخير، إجمالي تراخيص السيارات خلال شهر سبتمبر في مصر

شيفروليه، فيتو
شيفروليه، فيتو

كشفت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي تراخيص السيارات خلال شهر سبتمبر والتي وبلغ  عددها 2942 سيارة  من بينها 48 سيارة موديل 2022 و80 سيارة نقل موديل 2023 و129 سيارة موديل  2024  و671 موديل 2025 و2024 سيارة موديل 2026.
 

ووفقًا لما نشرته الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري على السيارات، احتلال  شيفروليه القمة في عدد المركبات العام حيث بلغت 2801 مركبة بانخفاض عن الشهر السابق 12.7% وفي المركز الثاني  نيسان 2395 مركبة بانخفاض بلغ 17.1% عن الشهر السابق وفي المركز الثالث إم جي 2179  مركبة بارتفاع  بلغ 15.1%.


 

وفي المركز الرابع هيونداي 1813 مركبة وفي المركز الخامس شيري  1725 مركبة وفي المركز السادس كيا 1155 مركبة وفي المركز السابع جيتور 875 مركبة وفي المركز الثامن تويوتا 841 مركبة وفي المركز التاسع  مرسيدس 804 وفي المركز العاشر سكودا 619 مركبة.

 

وفي مركز الحادي عشر بي واي دي 545 مركبة  في مركز الثاني عشر، ساواست 544 مركبة في المركز الثالث عشر، فولكس فاجن  419 مركبة، فى المركز الرابع عشر ميتسوبيشى 410 مركبات، وفى المركز الخامس عشر شانجان 404  مركبات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرو الإدارة العامة للمرور ب الادارة العامة للمرور التامين الاجبارى تراخيص السيارات دارة العامة للمرور

الأكثر قراءة

وفاة الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر بعد صراع مع المرض

بعد وفاته، موعد ومكان صلاة جنازة وعزاء الدكتور أحمد عمر هاشم

ما كانش طبيعي وعيلته سبب موت أختي، الناجية من "جريمة نبروه" تكشف تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها

نتنياهو: إسرائيل خرجت من 7 أكتوبر كأقوى قوة في الشرق الأوسط

أوقف "جنونها"، انخفاض ملحوظ في أسعار الطماطم اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 4 أصناف والبرقوق والخوخ "خارج حسابات المصريين"

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

انخفاض جديد في عباد الشمس والذرة، أسعار الزيت اليوم بالأسواق

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 7 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads