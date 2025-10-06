إجمالي تراخيص الدراجات النارية في مصر خلال شهر سبتمبر

استعرضت الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، إجمالي الدراجات النارية المرخصة في مصر خلال سبتمبر، حيث بلغ إجمالي الدراجات المرخصة نحو 32133 درجه مما يشير إلي زيادة المبيعات بشكل ملحوظ

إجمالي تراخيص الدراجات النارية

ووفقًا لما نشره تقرير الإدارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعة التأمين الإجباري علي السيارات، فإن إجمالي الدراجات النارية وأعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ إجماليها 32133 بارتفاع 14.7%عن الشهر السابق من بينها 1473 دراجة موديل 2022 و757 دراجة نارية موديل 2023 و1700 موديل 2024 و22944 موديل 2025 و5259 دراجات موديل 2026





ويذكر أن الادارة العامة للمرور بالتعاون مع مجمعه التأمين الإجباري علي تراخيص السيارات فى شهر سبتمبر 2025 يؤكد ارتفاع استيعاب السوق بنسبة 8%عن الشهر السابق 56690 مركبة "زيرو"من بينها 32133 دراجة نارية و19396 سيارة و2942

وأوضحت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2025 فى تقريرها أن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامى عليها، وترخيصها "زيرو" 56690 مركبة بنسبة ارتفاع 8%عن الشهر السابق، كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدر لها وثائق تأمينية بلغ 1912مركبة موديل 2022 و1406مركبة موديل 2023، و2765 مركبة موديل 2024 و30647 مركبة موديل 2025 و19960مركبة موديل 2026.

