حوادث

نفذ 5 عمليات، ضبط عامل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بـ 15 مايو

 تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة وتنفيذ 5 عمليات في مدينة 15 مايو.

 

سرقة الهواتف المحمولة بمدينة 15 مايو

 تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بضبط  (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة القسم، لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة.

واعترف المتهم بارتكاب (5 وقائع)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نفذوا 6 عمليات، القبض على 3 أشخاص بتهمة سرقة الموبايلات فى 15 مايو

