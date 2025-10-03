نفذ 5 عمليات، ضبط عامل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة بـ 15 مايو
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عامل بتهمة سرقة الهواتف المحمولة وتنفيذ 5 عمليات في مدينة 15 مايو.
سرقة الهواتف المحمولة بمدينة 15 مايو
تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة 15 مايو يفيد بضبط (عامل "له معلومات جنائية") بدائرة القسم، لمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة.
واعترف المتهم بارتكاب (5 وقائع)، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا