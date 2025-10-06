بنسبة 25%، ترامب يفرض تعريفة جمركية على الشاحنات المستوردة ابتداءً من نوفمبر

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على جميع الشاحنات القادمة إلى الولايات المتحدة من دول أخرى، وذلك اعتبارًا من الأول من نوفمبر المقبل، في خطوة تهدف إلى حماية الصناعة الأمريكية وتعزيز الإيرادات الجمركية.

ردود متوقعة من الأسواق الدولية

ومن المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على أسعار النقل الدولي وسلاسل الإمداد العالمية، وسط توقعات بارتفاع تكاليف الاستيراد وزيادة الضغوط على الشركات المستوردة والشركات متعددة الجنسيات التي تعتمد على الشحن البري لدخول السوق الأمريكية.

إجراءات حماية للصناعة الأمريكية

وأكد الرئيس الأمريكي أن القرار يأتي ضمن جهود الحكومة الأمريكية لحماية الصناعة الوطنية وتشجيع الإنتاج المحلي، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تتهاون في مواجهة ممارسات التبادل التجاري غير العادلة من بعض الدول.

ردود أفعال عالمية متباينة

وأثار الإعلان ردود فعل متباينة من الأسواق العالمية، حيث أعرب بعض المصدرين الدوليين عن قلقهم من ارتفاع تكاليف الشحن والتأثير على حركة التجارة، في حين رحب آخرون بالخطوة باعتبارها دعمًا للاقتصاد الأمريكي وحماية الوظائف المحلية.

توقعات بتأثير مباشر على الأسعار

ويتوقع محللون اقتصاديون أن تطبيق التعريفة الجديدة قد يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة نتيجة ارتفاع تكاليف النقل، مما قد ينعكس على المستهلك الأمريكي والأسواق الدولية في الأشهر القادمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.