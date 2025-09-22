بعد قرار ترامب برفع الرسوم عنها، معلومات عن التأشيرة H-1B

أثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بفرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على طلبات تأشيرات H-1B، في محاولة للحد من الإفراط في استخدامها، حالة من الإضراب في السوق الأمريكي

وكشف البيت الأبيض، في بيان صادر عنه، أنه سيطلب من الشركات دفع 100 ألف دولار سنويًا مقابل كل تأشيرة عمل H-1B، في خطوة قد توجه ضربة قوية لقطاع التكنولوجيا، الذي يعتمد بشكل كبير على العمال المهرة القادمين خصوصًا من الصين والهند.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه التأشيرة صممت لمساعدة الشركات على استقطاب عمال مهرة أجانب لملء الوظائف، التي لا يمكن العثور على عمال أميركيين يمتلكون المهارات نفسها لشغلها.

ومن المتوقع أن تواجه هذه الرسوم، التي تدخل حيز التنفيذ الأحد، تحديات قانونية، فيما ستطبق فقط على المتقدمين الجدد وفقًا لمذكرة صادرة عن دائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية (USCIS).

ما هو برنامج تأشيرات H-1B؟

أقر الكونجرس تشريعًا لإنشاء برنامج H-1B عام 1990، في ظل توقع حدوث نقص في العمالة، وعند توقيع جورج بوش القانون، قال إن البرنامج سيشجع "هجرة الأشخاص الموهوبين استثنائيًا، مثل العلماء والمهندسين والمعلمين".

واستخدم أصحاب العمل هذه التأشيرات، (الصالحة لمدة ثلاث سنوات وقابلة للتمديد) لتوظيف العمال الأجانب ذوي المهارات المتخصصة، خاصة في مجالات العلوم والتكنولوجيا، لملء الوظائف التي لا يمكن العثور على عمال أمريكيين يمتلكون المهارات نفسها لشغلها.

وتخطط إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدقيق في سجلات جميع الأجانب البالغ عددهم 55 مليون شخص ممن يحملون حاليًا تأشيرات سفر إلى الولايات المتحدة.

ويقوم أصحاب العمل بتقديم طلب إلى الحكومة نيابة عن العامل الأجنبي الذي يرغبون في توظيفه، موضحين الوظيفة ومؤهلات الشخص المختار لشغلها.

ويمنح برنامج H-1B العامل وضعًا مؤقتًا في الولايات المتحدة، وليس إقامة دائمة. ومع ذلك، كثير من أصحاب العمل يقومون في نهاية المطاف برعاية العاملين الحاصلين على H-1B للحصول على البطاقة الخضراء، ما يضعهم على مسار للحصول على الجنسية الأمريكية.

وقد استمر الغموض بشأن كيفية عمل الرسوم الجديدة، إذ قال وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، إنه يجب دفعها سنويًا من قبل الشركة الأمريكية التي توظف العامل الأجنبي، لكن في اليوم التالي كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، على مواقع التواصل الاجتماعي أن 100 ألف دولار ستكون رسومًا لمرة واحدة.

القطاعات الأكثر تضررًا بقرار ترامب

ويخصص الكونجرس 65 ألف تأشيرة H-1B سنويًا للعمال الحاصلين على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها، و20 ألف إضافية للحاصلين على الماجستير أو أعلى.

كثير من الحاصلين على هذه التأشيرات هم مهندسو برمجيات ومبرمجون وعاملون في صناعة التكنولوجيا.

وتعتبر أمازون، جوجل، ميتا، مايكروسوفت، آبل وIBM من بين الشركات التي وظفت أكبر عدد من حاملي H-1B العام الماضي، وفقًا لدائرة خدمات الهجرة والجنسية الأميركية. لكن كثيرين يعملون في مهن أخرى، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والتصنيع.

من المؤهل للحصول على تأشيرة H-1B؟

الحاصل على البكالوريوس أو درجة أعلى في التخصص المحدد أو ما يُعادله من حد أدنى لمزاولة المهنة في الولايات المتحدة.

وجود عرض عمل رسمي من مؤسسة أو شركة أميركية.

أن يكون لدى المتقدم خبرة عملية في إحدى المهن المتخصصة، مثل الهندسة والرياضيات والعلوم والطب.

لديه تعليم أو تدريب متخصص و/أو خبرة تعادل إتمام درجة البكالوريوس الأميركية أو أعلى في المهنة المتخصصة، ويكون لديه اعتراف بخبرته في المهنة من خلال مواقع عمل متزايدة المسؤولية مرتبطة مباشرة بالمجال.

ويهيمن العمال الهنود على غالبية تأشيرات H-1B (بين نحو ثلثي وما يزيد قليلًا عن ثلاثة أرباع) من مجموع المستفيدين في العالم.

وأكدت وزارة الخارجية الهندية على الروابط بين البلدين في منشور على "فيسبوك"، السبت، وأعربت عن قلقها من أن التغييرات المفاجئة قد يكون لها "عواقب إنسانية" على العائلات.

ويجلب كثير من حاملي H-1B معهم أزواجهم وأطفالهم إلى الولايات المتحدة، حيث يمكنهم العيش معًا لعقود على تأشيرات تابعة.

تختلف رواتب حاملي H-1B حسب الوظيفة والمجال. لا يقدم أصحاب العمل بيانات دقيقة عن الرواتب، ولكنهم يقدمون متوسط الرواتب للأدوار التي يشغلها حاملو H-1B. ,تُظهر بيانات وزارة العمل نطاقات الرواتب المحتملة:

• حوالي 30% من حاملي H-1B يحصلون على 100 ألف دولار أو أقل سنويًا.

• نحو 10% يحصلون على أكثر من 200 ألف دولار سنويًا.

