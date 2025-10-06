الإثنين 06 أكتوبر 2025
اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين في الإمارات

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

تنشر “فيتو” أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 في الإمارات العربية المتحدة، وفق آخر تحديث لها في الأسواق.

سعر جرام الذهب في الإمارات

وسجل سعر الجرام عيار 24 نحو 475 درهمًا، ويُعد هذا العيار الأنقى والأكثر استخدامًا في السبائك والعملات الذهبية.

كما سجل عيار 21 نحو 422دراهم، ويُعد العيار الأكثر شعبية في الأسواق المحلية، وبلغ عيار 18 نحو 361 درهمًا، ويُستخدم في صناعة المجوهرات ذات التصاميم الحديثة.

حذر مازن أبو إسماعيل، الخبير الاقتصادي محلل الأسواق المالية، من أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعات قياسية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل المعدن النفيس إلى 4500 دولار للأوقية قريبا.

توجه استراتيجي نحو الأصول الآمنة

وأكد أبو إسماعيل أن الارتفاع الأخير يعكس تحولًا استراتيجيًا للمستثمرين والمؤسسات الكبرى نحو الأصول الآمنة، وسط التوترات الجيوسياسية في أوروبا وأزمات الديون في الاقتصادات الكبرى، متوقعًا استمرار تأثير هذه العوامل على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

خبير اقتصادي: النفط والذهب والبيتكوين أكبر المستفيدين من اضطرابات الاقتصاد العالمي

وأكد خبير أسواق المال أن أسعار النفط تستفيد من توقعات انخفاض الإنتاج العالمي، في حين يعتبر الذهب والبيتكوين من أكبر المستفيدين من حالة الاضطراب في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتجهون نحو الأصول الآمنة كملاذ لحماية رؤوس الأموال في ظل عدم اليقين الاقتصادي المستمر.

