خبير اقتصادي يتوقع ارتفاع سعر الذهب لـ 4500 دولار للأوقية قريبًا

حذر مازن أبو إسماعيل، الخبير الاقتصادي محلل الأسواق المالية، من أن أسعار الذهب قد تشهد ارتفاعات قياسية خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يصل المعدن النفيس إلى 4500 دولار للأوقية قريبا.

ارتفاع مدفوع بشراء البنوك المركزية وضعف الدولار

وأشار أبو إسماعيل، خلال لقائه في برنامج «أرقام وأسواق» على قناة أزهري، إلى أن الذهب سجل مستويات قياسية تجاوزت 3,960 دولارًا للأوقية اليوم، نتيجة عمليات الشراء المكثفة من البنوك المركزية عالميًا وتراجع قيمة الدولار الأمريكي، إضافة إلى حالة عدم اليقين السائدة في الاقتصاد العالمي.

الذهب ملاذ آمن للمستثمرين

وذكر المحلل أن الذهب أصبح الملاذ الأول للمستثمرين في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية، خاصة مع المخاوف من الإغلاق الحكومي الأمريكي وتباطؤ النمو العالمي، ما يعزز الاتجاه الصعودي للمعدن النفيس ويزيد احتمالات موجة شراء جديدة.

توجه استراتيجي نحو الأصول الآمنة

وأكد أبو إسماعيل أن الارتفاع الأخير يعكس تحولًا استراتيجيًا للمستثمرين والمؤسسات الكبرى نحو الأصول الآمنة، وسط التوترات الجيوسياسية في أوروبا وأزمات الديون في الاقتصادات الكبرى، متوقعًا استمرار تأثير هذه العوامل على أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.

خبير اقتصادي: النفط والذهب والبيتكوين أكبر المستفيدين من اضطرابات الاقتصاد العالمي

وأكد خبير أسواق المال أن أسعار النفط تستفيد من توقعات انخفاض الإنتاج العالمي، في حين يعتبر الذهب والبيتكوين من أكبر المستفيدين من حالة الاضطراب في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتجهون نحو الأصول الآمنة كملاذ لحماية رؤوس الأموال في ظل عدم اليقين الاقتصادي المستمر.

