الاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر 73 بقصر ثقافة كفر الشيخ (صور)

شهد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، الاحتفال بالذكرى الـ 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة بالمجمع الثقافي بمدينة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي، السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من «القرآن الكريم»، تلاها عرض فيديو يحكى أبرز انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، ثم فقرة إنشاد ديني، وقدمت فرقة الموسيقى العربية وكورال المركز الثقافي فقرات فنية وأغاني وطنية احتفاءً بهذه المناسبة الغالية.

وتضمن الحفل فقرة إلقاء شعري، وعرضًا مسرحيًا بعنوان «الكفاح المصري حتى انتصارات أكتوبر» ثم كلمة العميد مصطفى شوقي، المستشار العسكري، أكد فيها عظمة بطولات الجيش المصري وتضحياته في سبيل استرداد الأرض والعزة الوطنية.

وأوضح محافظ كفرالشيخ أنه في مثل هذا اليوم من عام 1973، سطّر أبناء مصر من جيشها الباسل وشعبها العظيم ملحمة تاريخية ستظل خالدة في وجدان الأمة، يوم أن انتصر الإيمان على اليأس، والوطنية على التحدي، والإصرار على المستحيل، حيث عبر أبطال القوات المسلحة قناة السويس، وحطموا خط بارليف، ورفعوا راية النصر خفّاقة على أرض سيناء الطاهرة، مؤكدين أن مصر لا تُهزم، وأن شعبها حين يتحد يصنع المعجزات.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلى أن حرب أكتوبر المجيدة أكدت أن الإرادة الصلبة والتخطيط الدقيق والإيمان العميق بالله والوطن، هي الركائز التي تصنع النصر وتصون الكرامة؛ فكانت بحق حرب العزة والكرامة التي أعادت لمصر وللأمة العربية مجدها وهيبتها بين الأمم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ أنه مع الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لهذه الملحمة الخالدة، فإن روح أكتوبر تظل نابضة في قلوب المصريين، تُلهمنا في معارك البناء والتنمية كما ألهمتنا في معارك القتال والتحرير، فمعارك اليوم هي معارك العمل والإنتاج والوعي، للحفاظ على وطن قوي متقدم يليق بتضحيات أبطاله وشهدائه.

كما وجه محافظ كفرالشيخ تحية إجلال وإكبار إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين قدّموا أرواحهم فداءً لهذا الوطن، وتحية فخر واعتزاز لرجال قواتنا المسلحة البواسل وشرطتنا الأوفياء، الذين يواصلون اليوم بكل شجاعة وإخلاص أداء رسالتهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

