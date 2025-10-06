الإثنين 06 أكتوبر 2025
ارتفاع تراخيص السيارات في سبتمبر 2025 بنسبة 8%

استعرضت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع مجمعة التأمين وترخيص السيارات، حجم التراخيص خلال شهر سبتمبر 2025، والتي أظهرت ارتفاعًا ملحوظًا في إجمالي ترخيص  السيارات بنسبة 8% مقارنة بالشهر السابق.

وجاءت البيانات لتؤكد ترخيص نحو 56,690 مركبة جديدة "زيرو" خلال الشهر، شملت 32,133 دراجة نارية، و19,396 سيارة ركوب خاصة، بالإضافة إلى 2,942 مركبة نقل.

ووفقًا لبيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر سبتمبر 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الإلزامي  عليها وتم ترخيصها "زيرو" 56690 مركبة بنسبة ارتفاع 8%عن الشهر السابق .

 كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 1912مركبة موديل 2022 و1406مركبة موديل 2023 و2765 مركبة موديل 2024 و30647 مركبة موديل 2025  و19960 مركبة موديل 2026

أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19396سيارة ملاكي بنسبة انخفاض 0.8%عن الشهر السابق من بينها  265سيارة موديل 2022 و522 سيارات موديل 2023  و879 موديل 2024 و6024 موديل 2025 و11706 موديل 2026

