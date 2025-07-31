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ثقافة وفنون

تشييع جنازة لطفي لبيب من كنيسة مارمرقس بحضور وزير الثقافة ونقيب الممثلين

لطفي لبيب
لطفي لبيب

شيعت منذ قليل، جنازة الفنان الراحل لطفي لبيب من كنيسة مار مرقس بمصر الجديدة لمثواه الأخير بمقابر أسرته بمدينة العاشر من رمضان. 

جنازة الفنان لطفي لبيب 

وحضر مراسم الجنازة كل من الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وكوكبة من نجوم الفن ومنهم: محمود حميدة، شريف منير، بشرى، ضياء عبد الخالق، المخرج مجدي أحمد علي، وغيرهم. 

وفاة لطفي لبيب 

وكان لطفي لبيب قد توفي أمس الأربعاء بعد صراع طويل مع المرض، وإثر أزمة صحية ألمت به خلال الأيام الماضية نقل على إثرها للعناية المركز بإحدى المستشفيات قبل أن يفارق الحياة.

مسيرة الفنان الراحل لطفي لبيب 

بدأ لطفي لبيب مسيرته الفنية متأخرًا 10 سنوات، فرغم تخرجه في المعهد العالى للفنون المسرحية عام 1970، إلا أن تجنيده لمدة 6 سنوات، ثم سفره خارج مصر لأربعة سنوات، أديا إلى تأخر مسيرته الفنية التي بدأها عام 1981 بمشاركته في مسرحية «المغنية الصلعاء» وبعدها مسرحية «الرهائن» بالاشتراك مع الفنانة رغدة.

ورغم صغر أدواره في مرحلة البدايات إلا أن «لطفي» المولود 18 أغسطس 1947 أصبح شريكًا أساسيًا في معظم أفلام الفترة من 2000 إلى 2010، بعد نجاحه الكبير في فيلم «السفارة في العمارة» الذي يراه شخصيًا «فاتحة خير». 

وإلى جانب نشاطه في السينما والتلفزيون والمسرح ألف «لطفي لبيب» كتابًا يحمل عنوان «الكتيبة 26» والذي يتحدث فيه عن تجربته الشخصية خلال حرب أكتوبر من سبتمبر 1973 م وحتى فبراير 1974 م، وقد كتبه بعد انتهاء حرب أكتوبر بعامين أي في عام 1975، حيث كان مجندًا في هذه الكتيبة أيام الحرب، وهي أول كتيبة عبرت القناة يوم السادس من أكتوبر واقتحمت حصون العدو.

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