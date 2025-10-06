قررت جهات التحقيقات المختصة بأكتوبر، إخلاء سبيل المتهمين بفعل فاضح على المحور بكفالة 5 آلاف جنيه.

وكشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات واقعة الفيديو الفاضح أعلى محور الجيزة، والتى أظهرت تعدى مجموعة من الأشخاص على قائد سيارة عقب قيامه بتصويرهم داخل سيارة أثناء قيامهم بتصرفات خادشة للحياء.

وتعود الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بتصوير سيارة بداخلها عدد من الفتيات أثناء قيامهم بأفعال خادشة، قبل أن يتعدوا عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته اعتراضًا على تصويرهم.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط المتهمين، وهم "الشخص الظاهر بمقطع الفيديو" له معلومات جنائية و3 سيدات – جميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة عقب تناولهم مواد كحولية أثناء تنزههم بسيارة بمنطقة الجيزة، وأنهم قاموا بالاعتداء على المجنى عليه ومحاولة انتزاع هاتفه المحمول لحذف المقطع المصور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المتهمين إلى النيابة العامة للتحقيق.

