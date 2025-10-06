قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة في بيان صادر عنها اليوم الاثنين: اضطررنا لتعليق عمل مكتبنا في مدينة غزة مؤقتا.

الصليب الأحمر: لا يوجد شيء من الإمدادات اللازمة للحياة في غزة



وأضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيانها: لا يوجد شيء من الإمدادات اللازمة للحياة في قطاع غزة ويجب إتاحة الوصول إلى المدنيين في القطاع.



وأكد الصليب الأحمر في بيانه، أن هناك حاجة ملحة لتوفير مواد الإيواء مع قرب دخول الشتاء.

وفي السياق ذاته أعلن مجمع ناصر الطبي، اليوم الإثنين، عن سقوط شهيد من منتظري المساعدات بنيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز توزيع جنوب غربي مدينة خان يونس.

بينما أفاد مصدر في المستشفى المعمداني بسقوط شهيدين في قصف إسرائيلي على حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.

ومن جانبه، أعلنت مستشفى العودة عن سقوط شهيد ومصابين من منتظري المساعدات بنيران جيش الاحتلال وسط قطاع غزة.

وكانت أفادت مصادر طبية في مستشفيات قطاع غزة باستشهاد 19 فلسطينيا منذ فجر اليوم بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي، بينهم 11 في مدينة غزة.

وفي السياق ذاته، أعلنت صحة غزة ارتفاع عدد شهداء الجوع إلى 460 بينهم 154 طفلا بعد تسجيل وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

