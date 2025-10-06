الإثنين 06 أكتوبر 2025
سيدة تلقى طفلة رضيعة بجوار موقف دمنهور بالبحيرة (صور)

 تجردت سيدة من مشاعر الإنسانية وألقت طفلة رضيعة داخل بطانية بجوار موقف دمنهور بمحافظة البحيرة، حيث عثر عليها الأهالي وقاموا بإبلاغ شرطة النجدة.

 

التخلص من الطفلة بوضعها بجانب موقف دمنهور

 انتقلت الأجهزة الأمنية المختصة بالبحيرة إلى مكان الواقعة، وبفحص وتفريغ كاميرات المراقبة  المحيطة بالمنطقة تبين قيام سيدة ترتدي النقاب لإخفاء معالم وجها بوضع الطفلة في حقيبة حتى لا يراها أعين المتواجدين بالمنطقة، لتقوم بالتخلص من الطفلة بوضعها بجانب موقف دمنهور 

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

