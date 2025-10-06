جهاز حماية المنافسة يوافق على استحواذ "كيري هولدينجز" على 90% من "جي إس إم إيجيبت"

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية موافقته على ملف الإخطار رقم (54) لسنة 2025، المقدم من شركة كيري هولدينجز إنترناشونال – إيرلندا بشأن استحواذها على نسبة 90% من حصص شركة جي إس إم إيجيبت ش.م.م، بما يمنح الشركة المستحوذة حق التحكم في الكيان المستهدف.

وأوضح الجهاز أن القرار جاء بعد فحص طلب الإخطار الذي ورد إليه بتاريخ 9 سبتمبر 2025، وذلك في إطار اختصاصه بدراسة التركزات الاقتصادية ومدى تأثيرها على حرية المنافسة في السوق، مؤكدًا أن الجهاز يملك صلاحية إصدار قرارات بالموافقة أو الموافقة المشروطة أو الرفض أو عدم الاختصاص أو حفظ الطلب وفقًا لكل حالة.



