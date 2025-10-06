المشدد 5 سنوات لسائق بتهمة حيازة مواد مخدرة في الساحل

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة بمنطقة الساحل.

وكان قسم شرطة الساحل أثناء تفقده للحالة الأمنية قد ألقى القبض على سائق "توك توك"، حاول الهرب فور مشاهدته قوات الأمن إلا أن القوات نجحت في مطاردته والسيطرة عليه وضبطه.



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت معلومات تفيد قيام سائق بحيازة المواد المخدرة وبيعها والاتجار بها.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.



وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من ضبط المتهم، وتبين أنه سائق “توك توك”.

وبتفتيشه عُثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الآيس كان ينوى توزيعها على عملائه مقابل مبالغ مالية.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

