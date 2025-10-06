الإثنين 06 أكتوبر 2025
عبد العاطي يلتقي وزيرة التعليم في ليبيريا على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي لليونسكو

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم، بالدكتورة جارسو مالي، وزيرة التعليم في جمهورية ليبيريا، وذلك على هامش مشاركته في اجتماع المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في باريس. 

وأشاد الوزير عبد العاطي بدعم ليبيريا للمرشح الأفريقي والعربي الدكتور خالد العناني، مؤكدًا أن هذا الدعم يعكس التزام ليبيريا بتعزيز وحدة الموقف الأفريقي خلف المرشح المعتمد فى ٣ قرارات لقمم الاتحاد الأفريقي مما يؤكد الإصطفاف الأفريقي خلف المرشح رغبة في تعزيز التواجد الأفريقي بالمنظمات الدولية، ويحقق المصالح المشتركة لكافة دول القارة.  

 

ومن جانبها أشادت الوزيرة الليبيرية بالمؤهلات المتميزة والخبرات الواسعة التي يتمتع بها الدكتور خالد العناني، مؤكدة أنه يمتلك رؤية متكاملة وخبرة دولية راسخة تؤهله لقيادة المنظمة بكفاءة واقتدار. 

