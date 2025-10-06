الإثنين 06 أكتوبر 2025
في ذكرى انتصارات أكتوبر، طلاب جامعة الإسكندرية في زيارة ميدانية لقوات المظلات المصرية

طلاب جامعة الإسكندرية
طلاب جامعة الإسكندرية في زيارة ميدانية لقوات المظلات المصرية

نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري ممثلة في إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، زيارة ميدانية لوفد من طلاب الجامعة إلى قوات المظلات المصرية، بهدف تعريفهم ببطولات قوات المظلات، وتعزيز وعيهم بتاريخ القوات المسلحة، وغرس قيم الانتماء والفخر الوطني لديهم.

آلام الولادة تباغت محتجزة داخل قسم الشرطة بالفيوم

مواعيد مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

وجاء ذلك فى إطار احتفالات جامعة الإسكندرية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة. 

 واستهل الطلاب برنامج الزيارة بمشاهدة فيلم تسجيلي تناول نشأة قوات المظلات ومسيرتها البطولية عبر العقود، مع إبراز دورها الحاسم في معارك الوطن وعلى رأسها حرب أكتوبر 1973، التي ستظل علامة مضيئة في التاريخ المصري والعالمي.

وعلى أرض ميادين التدريب، تابع الطلاب عروضًا عملية حيّة أظهرت المستوى الراقي الذي يتمتع به رجال المظلات في مختلف مجالات القتال والتأمين، بدءًا من تدريبات تسلق الجبال وتأمين مناطق العمليات، مرورًا ببيان عملي لاقتحام المباني وتحرير الرهائن، وصولًا إلى تدريبات الرماية بالذخيرة الحية التي عكست دقة الأداء والانضباط القتالى، كما شهد الطلاب عرضًا استثنائيًا للقفز الحر من مهبط معدات الدلتا، ومحاكاة متطورة للتدريب على القفز عبر "عمود الهواء"، والتي أثارت إعجابهم وأكدت حجم الجهد المبذول في إعداد المقاتل المصري بأعلى درجات الكفاءة.

وفي ختام الزيارة، تبادل  قائد قوات المظلات والدكتور محمد بهي الدين، المشرف العام على الأنشطة الطلابية بالجامعة، الدروع التذكارية، أعقبها التقاط الصور التذكارية التي عكست روح الاعتزاز والفخر لدى الطلاب.

وأكد العقيد محمد ماهر، مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة الإسكندرية، أن هذه الزيارة التي تتزامن مع ذكرى انتصارات أكتوبر ليست مجرد نشاط طلابي، بل رسالة وعي تؤكد للأجيال الجديدة أن الحرية والسيادة تُصنعان بالتضحية، وأن رجال القوات المسلحة هم الدرع الحامي للوطن.

وعبّر الطلاب المشاركون عن فخرهم العميق بما شاهدوه خلال الزيارة، مؤكدين أن التجربة جسدت في نفوسهم روح الانتماء الوطني، وأعادت إلى أذهانهم بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الذين أعادوا لمصر كرامتها ورفعوا رايتها عالية خفاقة.

