إحالة المتهم بسرقة حقيبة من محل تجاري في الطالبية للجنايات

أحالت نيابة الجيزة عاطل للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بسرقة حقيبة من داخل محل تجاري في الطالبية.

تورط شخص في سرقة حقيبة بالطالبية

البداية كانت بورود بلاغ إلى مديرية أمن الجيزة، يفيد بتورط شخص في سرقة حقيبة من داخل محل تجاري بالطالبية، وأشارت تحريات رجال المباحث، إلى أن عاطل تم تحديد هويته، هو من سرق الحقيبة.

وتمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق، والتي أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الواقعة للوقوف علي ملابساته.

