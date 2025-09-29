مصرع وإصابة 9 أشخاص، تفاصيل تصادم 3 سيارات على الطريق السياحي بالجيزة

انتقل فريق من النيابة لموقع تصادم 3 سيارات على الطريق السياحي بالجيزة، والذي تسبب في مصرع أجنبي وإصابة 8 آخرين بينهم 4 أجانب.

وكشفت المعاينة الأولية أن الحادث وقع بين سيارتي ميكروباص وسيارة نصف نقل، مما أسفر عن انقلاب النقل بحمولتها، وتعطل حركة المرور، ووقوع مصابين ووفيات.

ووفقا للفحص المبدئي، أسفر الحادث عن وفاة شخص يحمل الجنسية الصينية، فيما أصيب 8 آخرون بينهم 4 مصريين و4 من الجنسية الصينية، وتم نقلهم جميعًا إلى مستشفى الهرم.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والتحفظ علي السيارات تمهيدا لفحصها وإعداد تقرير واف عنها.

تصادم 3 سيارات على الطريق السياحي

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة أعلى الطريق السياحى بوجود مصادمة ومصابين، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين تصادم 3 سيارات وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 8 اشخاص بينهم أجانب.

وتم نقل المتوفين والمصابين للمستشفى لتلقي العلاج ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم رفع حطام الحادث.

