استشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في غزة منذ فجر اليوم

غزة، فيتو
أفادت مصادر طبية في غزة، باستشهاد 7 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في مناطق عدة بالقطاع منذ فجر اليوم.

 

تقديرات بوجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت أنقاض غزة

بدوره، قدر المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، وجود أكثر من 8 آلاف مفقود تحت أنقاض غزة، مطالبا المجتمع الدولي بالمساعدة لانتشال الضحايا.

وشدد المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا، على ضرورة التحرك الفوري في ظل عجز الجهات المحلية عن التعامل مع الدمار الهائل الناتج عن القصف الإسرائيلي المستمر منذ عامين.

وطالب المجتمع الدولي بإدخال فرق فنية ومعدات متخصصة لانتشال جثامين الضحايا في غزة والتعرف على هوياتهم.

وقدر المركز وجود 8 إلى 9 آلاف مفقود يعتقد أنهم تحت الأنقاض أو في مناطق التمركز العسكري الإسرائيلي، داعيا إلى تدخل دولي بإشراف الأمم المتحدة والصليب والهلال الأحمر لتوفير المعدات الثقيلة وخبراء الطب الشرعي وتقنيات الحمض النووي، لتمكين الأهالي من دفن أبنائهم بكرامة وفق الأعراف والاتفاقيات الدولية.

 

صمت المجتمع الدولي يمثل تخليا عن القيم الإنسانية

وأكد المركز أن استمرار القصف الإسرائيلي يعرقل جهود انتشال الجثامين، مطالبا بتقديم ضمانات لوقف القصف فورا وتأمين ممرات آمنة لفرق الإنقاذ.

واعتبر المركز أن صمت المجتمع الدولي يمثل تخليا عن القيم الإنسانية ويترك العائلات الفلسطينية تواجه مأساة مفتوحة.

