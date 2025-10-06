الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

موعد مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بشأن اعتراضات الرئيس على الإجراءات الجنائية

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة لمناقشة تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بإعادة دراسة المواد المعترض عليها من رئيس الجمهورية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

يأتى ذلك بعدما انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة من الموافقة علي اعتراض الرئيس على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وقبامها بصياغة التعديلات المقترحة على المواد محل الاعتراض.

تفاصيل اجتماع اللجنة البرلمانية بشأن نظر اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

ومن المقرر أن المستشار أحمد سعد الدين، رئيس اللجنة الخاصة، وكيل مجلس النواب، سيقدم تقريرا إلى رئيس المجلس، للنظر في إدراجه بجدول الأعمال.

تحديد جلسة لحسم مشروع قانون الإجراءات الجنائية 

و من المتوقع خلال الأيام المقبلة  أن يحدد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موعد الجلسة المقبلة ويخطر به أعضاء المجلس وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٧٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حتى يتسنى للمجلس نظر تقرير اللجنة الخاصة والفصل في نصوص مواد الاعتراض بصفة نهائية.

الموافقة على تعديل مواد اعتراض الرئيس بشأن الإجراءات الجنائية 

ووافقت  اللجنة الخاصة على جميع المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

شهد اجتماع اللجنة الخاصة بمجلس النواب، والمعنية بدراسة اعتراض رئيس الجمهورية على بعض مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، انسحاب 3 نواب هم: مها عبد الناصر، ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، وكذلك عبد الحليم علام، نقيب المحامين.

انسحاب من اجتماع لجنة مناقشة اعتراض الرئيس على قانون الإجراءات الجنائية

وجاء انسحاب النواب الثلاثة ونقيب المحامين، بسبب تمسك الحكومة ممثلة في وزارة العدل على تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ومنح النيابة العامة أحقية التحقيق مع المتهم بدون وجود محاميه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإجراءات الجنائية الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اللائحة الداخلية لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب حنفي جبالي رئيس مجلس النواب عبد الحليم علام نقيب المحامين وزارة العدل

مواد متعلقة

"المحامين" تشيد بمواقف برلمانية رافضة لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية المخالفة للدستور

ضوابط التنازل عن الترشح في الانتخابات وفق قانون مجلس النواب

الأكثر قراءة

والدي طلب التواصل معه، كريم حسن شحاتة يكشف كواليس زيارة الخطيب للمعلم

كواليس الإطاحة بعلاء عابد من ترشيحات مجلس النواب

عصام كامل يكشف الرسائل الواضحة التي وجهها السيسي لإسرائيل في خطابه (فيديو)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات محدودة بشركات القطاع

إخلاء سبيل مصور فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور بكفالة

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

بسبب علاقة آثمة بين زوج وحماته، مقتل شاب على يد حماه ببني سويف

أعضاء بمجلس الزمالك يدرسون الاستقالة بسبب الأزمة المالية وسحب أرض أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الساحر في المنام وعلاقتها بوجود مكائد ضد الرائى

أمين الفتوى: لا حرج في صلاة المرأة دون ارتداء الشراب بشرط (فيديو)

هل الخلع طلاق أم فسخ؟ وما المقصود بالطلاق البائن في الإسلام؟

المزيد
الجريدة الرسمية
ads