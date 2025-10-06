الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

لجنة التخطيط بالأهلي تعقد جلسة جديدة لبحث ملف المدرب الأجنبي

محمد يوسف المدير
محمد يوسف المدير الرياضي للنادي الأهلي

 تعقد لجنة التخطيط للكرة بالأهلي اليوم، جلسة جديدة لبحث ملف اختيار المدرب الأجنبي الجديد حيث تشهد المرحلة الحالية مناقشة العديد من السير الذاتية لاختيار خليفة ريبيرو مدرب الأهلي السابق وإنهاء رحلة عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي حاليا. 

وقالت مصادر إن الجلسة المرتقبة اليوم تشهد مناقشة آخر تطورات هذا الملف والوقوف على الخطوات القادمة لحسمه. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة إيجل نوار البورندي في ذهاب دور 32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا. 

 

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد التوقف الدولي 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته القادمة مع نظيره إجل نوار البوروندي، يوم 17 من أكتوبر الجاري 2025، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثاني (الـ32) بدوري أبطال أفريقيا.


وتأهل فريق إيجل نوار إلى دور الـ32 بعد تخطي نظيره فريق أساس تيليكوم الجيبوتي في مجموع لقائي الذهاب والعودة بالدور التمهيدي الأول.

