الإثنين 06 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إعادة فتح ميناء العريش أمام حركة السفن بعد تحسن الأحوال الجوية

ميناء العريش البحري
ميناء العريش البحري

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم الإثنين، عن إعادة فتح بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.


إعادة فتح ميناء العريش

 

وأكدت الإدارة أن الأعمال البحرية بالميناء عادت إلى طبيعتها، وجاري استئناف حركة الملاحة بشكل آمن، بعد أن تم إغلاق البوغاز خلال الساعات الماضية حرصًا على سلامة السفن والعاملين بالميناء.


 

يُذكر أن بوغاز ميناء العريش كان قد تم إغلاقه مؤقتًا نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح وازدياد الأمواج بالبحر المتوسط.

 

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية من الرابعة فجرا وتنتهى  الثامنة صباحا.

الأزهر في ذكرى نصر أكتوبر: سيناء ستظل جزءًا عزيزًا من قلب مصر وعنوانًا للنصر والسيادة

مصرع شخص وإصابة آخر في حادث مروري بوسط سيناء

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما أشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ارتفاع سرعة الرياح ارتفاع الامواج الاحوال الجوية الظواهر الجوية المتوقعة اليوم تحسن الأحوال الجوية ميناء العريش البحري ميناء العريش

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الإثنين 6 أكتوبر 2025

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

انخفاض كبير في عباد الشمس وكريستال، أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

حالة الطرق اليوم بالقاهرة والجيزة، اختناق مروري بهذه الميادين والمحاور الرئيسية

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

خدمات

المزيد

تطورات سعر السكر في السوق اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، ارتفاع مفاجئ في البلطي والبوري والجمبري وانخفاض 10 جنيهات بالمكرونة

5 أجهزة يجب فحصها في السيارات قبل صيانة الشتاء

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التين والعنب وارتفاع يصل إلى 10 جنيهات في المانجو

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

يمكنك ترديدها في الصباح، بعض جوامع دعاء النبي

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الإثنين 6 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads