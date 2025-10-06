إعادة فتح ميناء العريش أمام حركة السفن بعد تحسن الأحوال الجوية

أعلنت إدارة ميناء العريش البحري، اليوم الإثنين، عن إعادة فتح بوغاز الميناء أمام حركة دخول وخروج السفن، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.



إعادة فتح ميناء العريش

وأكدت الإدارة أن الأعمال البحرية بالميناء عادت إلى طبيعتها، وجاري استئناف حركة الملاحة بشكل آمن، بعد أن تم إغلاق البوغاز خلال الساعات الماضية حرصًا على سلامة السفن والعاملين بالميناء.





يُذكر أن بوغاز ميناء العريش كان قد تم إغلاقه مؤقتًا نتيجة سوء الأحوال الجوية وارتفاع سرعة الرياح وازدياد الأمواج بالبحر المتوسط.

كانت هيئة الأرصاد الجوية حذرت قائدى السيارات من شبورة مائية على مناطق من شمال الصعيد على القاهرة الكبرى تكون كثيفة على مدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية من الرابعة فجرا وتنتهى الثامنة صباحا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

كما أشارت الأرصاد إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

