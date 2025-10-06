الإثنين 06 أكتوبر 2025
رياضة

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

مواجهات دور الـ 16
مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

مونديال الشباب، تحددت المنتخبات المتأهلة إلى دور 16 من منافسات بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا، بشكل رسمي، بعد انتهاء دور المجموعات، اليوم الإثنين ووداع منتخب مصر رسميا.


وتقام بطولة كأس العالم للشباب في تشيلي، خلال الفترة من 27 سبتمبر حتى 20 أكتوبر، بمشاركة 24 منتخبًا.
 

ويتضمن نظام التأهل في بطولة كأس العالم للشباب من دور المجموعات إلى دور الـ 16، المنتخبات التي احتلت المركزين الأول والثاني في المجموعات الستة، بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث في المجموعات.

 

المنتخبات المتأهلة إلي دور الـ 16 من كأس العالم للشباب


المجموعة الأولى

1- اليايان.

2- تشيلي.

المجموعة الثانية

1- أوكرانيا.

2- بارجواي.

3- كوريا الجنوبية.

المجموعة الثالثة

1- المغرب.

2- المكسيك.
3- إسبانيا.

المجموعة الرابعة

1- الأرجنتين.

2- إيطاليا.

المجموعة الخامسة

1- أمريكا.

2- جنوب أفريقيا.

3- فرنسا.

المجموعة السادسة

1- كولومبيا.

2- النرويج.

3- نيجيريا.

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم للشباب تحت 20 عاما 

 

المسار الأول 

الولايات المتحدة ضد إيطاليا 

المغرب ضد كوريا الجنوبية 

باراجواي ضد النرويج

اليابان ضد فرنسا

 

المسار الثاني 

تشيلي ضد المكسيك 

الأرجنتين ضد نيجيريا

أوكرانيا ضد إسبانيا

كولومبيا ضد جنوب أفريقيا 

 

 

