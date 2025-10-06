قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

في مشهد ظل محفورًا في وجدان المصريين، استعاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ذكرى تلاوة خاشعة للقارئ الراحل الشيخ محمد شبيب، خلال صلاة فجر السادس من أكتوبر عام 1973، والتي كانت إيذانًا ببزوغ فجر النصر.

ففي تلك الليلة المباركة، تلا الشيخ شبيب قول الله تعالى: “وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".

في الذكرى الـ52 لانتصار أكتوبر.. تلاوة فجرية نادرة للشيخ محمد شبيب بشّرت بالنصر قبل وقوعه

تلاوة حملت في طياتها بشائر النصر، وكأنها كانت رسالة ربانية تُهيئ القلوب والأنفس لمعركة العزة والتحرير التي خاضها أبطال القوات المسلحة المصرية بعد ساعات قليلة من هذا الفجر المضيء.

وجاءت هذه الذكرى بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي جسدت وحدة الشعب والجيش وإرادة الإنسان المصري المؤمن بقضيته وبنصر الله، لتبقى تلك التلاوة واحدة من العلامات الروحية المضيئة في ذاكرة الوطن، شاهدة على أن النصر يولد من الإيمان والصبر واليقين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.