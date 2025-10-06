الإثنين 06 أكتوبر 2025
دين ودنيا

قرآن الفجر في يوم النصر، رائعة الشيخ محمد أحمد شبيب التي بشرت بنصر أكتوبر (فيديو)

الشيخ محمد أحمد شبيب،
في مشهد ظل محفورًا في وجدان المصريين، استعاد العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية ذكرى تلاوة خاشعة للقارئ الراحل الشيخ محمد شبيب، خلال صلاة فجر السادس من أكتوبر عام 1973، والتي كانت إيذانًا ببزوغ فجر النصر.

ففي تلك الليلة المباركة، تلا الشيخ شبيب قول الله تعالى: “وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ".

تلاوة حملت في طياتها بشائر النصر، وكأنها كانت رسالة ربانية تُهيئ القلوب والأنفس لمعركة العزة والتحرير التي خاضها أبطال القوات المسلحة المصرية بعد ساعات قليلة من هذا الفجر المضيء.

وجاءت هذه الذكرى بالتزامن مع الاحتفال بالعيد الـ52 لانتصارات أكتوبر المجيدة، التي جسدت وحدة الشعب والجيش وإرادة الإنسان المصري المؤمن بقضيته وبنصر الله، لتبقى تلك التلاوة واحدة من العلامات الروحية المضيئة في ذاكرة الوطن، شاهدة على أن النصر يولد من الإيمان والصبر واليقين

الجريدة الرسمية
