ثقافة وفنون

أبرزهم قارئ "نصر أكتوبر"، خريطة التلاوات اليوم بإذاعة القرآن الكريم

قراء إذاعة القرآن
قراء إذاعة القرآن الكريم، فيتو

تزدحم خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، على مدار ساعات اليوم الإثنين عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة والمرتلة المقرر إذاعتها ومواعيد بثها:

 

تلاوات المصحف المرتل 

 ٠٦:٠٠ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورتي الرعد - إبراهيم (مدة التلاوة: ٢٧ ق)

٠٨:٥٤ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورتي الحجر - النحل (٣٠ ق)

 ١٠:٠٠ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورتي النحل - الإسراء (٢٨ ق)

١٠:٤٣ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورة الإسراء (٢٨ ق)

 ١٣:٠٨ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورتي الإسراء - الكهف (٣٠ ق)

١٤:٤٣ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورتي الكهف - مريم (٣٠ ق)

 ٢١:٣١ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورتي مريم - طه (٢٩ ق)

 ٠١:٠٠ بعد منتصف الليل
تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورتي طه - الأنبياء (٣٠ ق)

٠٢:٥٨ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سورتي الأنبياء - الحج (٣١ ق)

 ٠٣:٣٣ تلاوة للقارئ محمود خليل الحصري
ما تيسر من سور الحج - المؤمنون - أول النور (٢٩ ق)

 فقرة المصحف المرتل برواية ورش عن نافع
 القارئ: الشيخ عبد الباسط عبد الصمد الساعة ٢٠:٥٠
من أول سورة الشمس حتى ختام سورة الناس تسبقها مقدمة من الشيخ د. عبد الكريم صالح

والختمة المرتلة الساعة ٠١:٥٣
تلاوة للقارئ محمد محمود الطبلاوي
من الآية ٦٢ من سورة الزمر حتى الآية ٧٦ من سورة غافر (٣٠ ق)

 تلاوات القرآن المجوّد ليوم الإثنين ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٧ هـ

 ٠٨:٠٠ صباحًا الشيخ محمود خليل الحصري – ما تيسر من سورة يس (٣٠ ق)

 ١٧:٥٣ (قرآن المغرب)
الشيخ أحمد نعينع – ما تيسر من غافر وقصار السور (٤١ ق)

 ١٩:١١ (قرآن السهرة)
الشيخ محمد صديق المنشاوي – ما تيسر من سورة هود (٤٥ ق)

 ٠٠:١٥ بعد منتصف الليل
الشيخ محمد أحمد شبيب – ما تيسر من سور آل عمران – التكوير – العلق (٤٤ ق)

٠٤:٠٧ قبل الفجر
الشيخ علي حجاج السويسي – ما تيسر من سورتي فصلت – الشورى (٣٠ ق)

