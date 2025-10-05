إنعام محمد علي: التقيت أبطال "الطريق إلى إيلات" الحقيقيين وحماسهم دفعني لإخراج الفيلم

أكدت المخرجة إنعام محمد علي أن سر استمرار أعمالها الفنية وبقائها في ذاكرة المشاهدين حتى اليوم يعود إلى الإخلاص في العمل والاهتمام بأدق التفاصيل، مشيرة إلى أن كل مشهد كانت تتعامل معه كأنه بطولة مستقلة.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر شاشة القاهرة والناس:"أمي كانت صاحبة الفضل الأول في حياتي، احتضنتني وشقيقتي منذ الصغر، وأصرت على أن نكمل تعليمنا مثل أشقائنا الذكور، وكانت تؤمن بقدرتنا على النجاح".

"الطريق إلى إيلات" لم أتوقع نجاحه بهذا الشكل

وأضافت إنعام محمد علي أنها لم تكن تتوقع النجاح الكبير الذي حققه فيلم "الطريق إلى إيلات" عند عرضه، قائلة:"لم أتخيل أن يحقق هذا الصدى الواسع، لكن كان لدي إيمان بصدق القصة وبجهود الفريق كله".

وأوضحت أنها التقت الأبطال الحقيقيين للعملية التي تناولها فيلم الطريق إلي إيلات، واستمتعت بتفاصيل بطولاتهم وشجاعتهم، مضيفة:"الحماس الذي رأيته في عيون أبطال القصة الحقيقيين هو ما دفعني للموافقة على إخراج الفيلم، شعرت أنني أمام عمل وطني وإنساني كبير يجب أن يُروى للأجيال".

تدريبات خاصة لفريق العمل

وكشفت المخرجة القديرة أن المشاركين في فيلم "الطريق إلى إيلات" خضعوا لتدريبات مكثفة على الغوص والعمليات البحرية ليكون الأداء واقعيًا ودقيقًا، مشيرة إلى أن الإعداد للفيلم استغرق وقتًا طويلًا لتحقيق المصداقية الكاملة في المشاهد تحت الماء.

واختتمت إنعام محمد علي حديثها بالتأكيد على أن الفن رسالة، وأن الدراما الوطنية تبقى خالدة لأنها تعبّر عن روح مصر وتضحيات أبنائها.

