حضور مميز للمخرجة إنعام محمد علي في حفل أم كلثوم بماسبيرو

استقبل الحضور في حفل الذكري الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم، صعود المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي إلي خشبة مسرح التليفزيون لتلقي التكريم بالتصفيق المتواصل، ووقف بعض الحضور احترامًا للمشروع الفني الراقي لمخرجة الروائع ومخرجة مسلسل أم كلثوم.

كان مسرح التليفزيون قد شهد مساء أمس أول احتفال يقام على مسرح التليفزيون في ماسبيرو، بعد غياب طويل. كما احتفي برج القاهرة بوضع شعار الهيئة الوطنية للإعلام، وأضئ المبنى بكلمتي “عودة ماسبيرو” باللون الأبيض.

كان مسرح التليفزيون قد رفع شعار كامل العدد في وقت مبكر من الحفل الذي حضره وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ومحافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر، ومحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، ومحافظ الإسماعيلية اللواء أكرم محمد جلال، وسفراء ليبيا والجزائر والمملكة المغربية بالقاهرة، وعدد من نجوم السياسة والفن والإعلام تتقدمهم المخرجة الكبيرة إنعام محمد علي، والفنانة صابرين، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وأبطال مسلسل أم كلثوم، فضلًا عن مذيعات ماسبيرو سناء منصور وسهير شلبي وسوزان حسن، والعديد من أبناء ماسبيرو الذين احتفوا بعودة مسرحهم الشهير.

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