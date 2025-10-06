ضياء الميرغني عن تكريمه بمهرجان "المهن التمثيلية": جاء متاخرًا والجمهور كان هينساني

أعرب الفنان ضياء الميرغني عن سعادته بعد تكريمه أمس بحفل افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري برئاسة الدكتور أشرف زكي.

وقال ضياء الميرغني عبر زووم في برنامج كلمة أخيرة على قناة ON تقديم الإعلامي أحمد سالم: "امبارح كان عيد جميل لكل الفنانين، وبقدم الشكر لنقابة المهن التمثيلية لأنها عملت شيء جميل لما افتكرتنا رغم أنه التكريم جه متأخر شوية".

وكشف ضياء الميرغني سبب قلة أعماله، مشيرا إلى أنه كان يعاني من أزمة صحية أثرت على حركته، قائلا: كنت مريض في قدمي ومش بقدر أتحرك والحمد لله بتعالج وإن شاء هتشوفوني في أعمال كتير جاية وكويس أنهم افتكرني علشان الجمهور كان هينساني".

مهرجان المهن التمثيلية

وشهد حفل افتتاح مهرجان المهن التمثيلية بدورته الثامنة تكريم ثلاثة من فرسان المسرح المصري، وهم صبري عبد المنعم، وعبد الله مشرف، وضياء الميرغني، تقديرًا لمسيرتهم الطويلة وإسهاماتهم في تطوير الحركة المسرحية.

ولم يتمالك ضياء الميرغني دموعه خلال تكريمه في موقف مؤثر، في مشهد مؤثر أبكى الفنان إيهاب فهمي الذي سلمه جائزة تكريمه في الحفل، وظهر ضياء المرغني وهو يواجه صعوبة في الحركة، بينما يقوم زملائه بمساندته.

وشارك تامر حسني في الحفل حيث أطلق كليب أغنية "حكاية مسرح.. من كان يا مكان" التي أهداها لمهرجان نقابة المهن التمثيلية دعمًا منه له، وقدّم الحفل الفنان أكرم حسني، وسط حضور عدد كبير من الفنانين.

