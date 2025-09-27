شيرين حلمي يوضح مراتب العبادة في "حديث العقل والروح" (فيديو)

أكد الدكتور شيرين حلمي، أحد رواد صناعة الدواء في مصر والعالم العربي، أن الإنسان خُلق ليكون خليفة الله في الأرض، وهي مسئولية كبرى غفل عنها كثير من الناس، مشيرًا إلى أن هذا المعنى ورد في قول الله تعالى: «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة»، وأن الغفلة التي تعيشها البشرية تتجلى في قوله تعالى: «اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون».

الدكتور شيرين حلمي: الإنسان خليفة الله في الأرض وعليه أن يعبد ربَّه بحق ويكون رحمة للعالمين

وأوضح حلمي، خلال الحلقة الثانية من برنامج “حديث العقل والروح” الذي يقدمه عبر الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، أن الإمام الشافعي رضي الله عنه لخّص جوهر هذه المسئولية في أبيات بليغة منها: «فُرضًا على الناس أن يتوبوا، ولكن ترك الذنوب أوجب، والصبر في النائبات صعب، ولكن فوات الثواب أصعب»، لافتًا إلى أن هذه الحكم تذكّر الإنسان بموقعه كخليفة، وبحقيقة أنه محاط بعجائب الأكوان، من مليارات الكواكب والمجرات والمخلوقات، وكلها سُخرت لخدمة بني آدم.

وأشار إلى أن دور الإنسان يرتكز على شقين أساسيين، أولهما التسبيح بحمد الله واستشعار عظمته في كل ما خلق، وثانيهما عمارة الأرض بالخير والرحمة والخلق الحسن، بحيث يكون رحمة للعالمين، موضحًا أن أعظم ما يميز هذا الدور هو الجمع بين العبادة القلبية والالتزام السلوكي، مستشهدًا بقول الله تعالى: «إياك نعبد وإياك نستعين».

الدكتور شيرين حلمي يوضح طبيعة الناس في عبادتهم لله

ولفت حلمي إلى أن الناس يختلفون في طبيعة عبادتهم لله، فمنهم من يعبد خوفًا من النار وهي عبادة العبيد، ومنهم من يعبد طمعًا في الجنة وهي عبادة التجار، ومنهم من يعبد شكرًا لله وهي عبادة الأحرار، أما أرفعها فهي عبادة الأبرار الذين يعبدون الله لذاته سبحانه، دون انتظار مقابل.

وختم حديثه بقوله: إن الإنسان مدعو للفخر بهذا التكليف الإلهي، وأن عليه أن يعبد الله بحق، وأن يوصل الخير الذي أنعم به الله عليه إلى غيره بصدق وسعادة ومحبة، فالمؤمن الحق هو الذي يجمع بين العبادة الخالصة لله، وبين أداء رسالته في الأرض بخلق كريم ورحمة شاملة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.