محمود بزان: صادرات الصناعات الغذائية لألمانيا سجلت نموا 42% في النصف الأول من 2025

شهد الجناح المصري إقبالا كبيرا في اليوم الثاني لمعرض أنوجا الدولي للصناعات الغذائية بمدينة كولون بألمانيا، وسط إقبال لافت من زيارات المستوردين الأوروبيين وأيضا من مختلف دول العالم وكذلك سلاسل التوزيع الأوروبية.

ويضم الجناح المصري 106 شركات مصرية لعرض أحدث المنتجات المصرية من مختلف قطاعات الصناعات الغذائية سواء الحبوب والتمور والمجمدات والمكرونات والمخبوزات والمشروبات والتوابل وغيرها من القطاعات.

واستمرت الجولة الميدانية لليوم الثاني في الجناح المصري، من الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، ومحمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، على الشركات المصرية داخل الجناح المصري في مختلف القاعات المتواجد بها والقاعات الأخرى لدعم العارضين والاستماع لاحتياجاتهم في المعارض الدولية.



قال المهندس محمود بزان رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية أن سلة صادرات الصناعات الغذائية في ألمانيا شهدت توسعًا نوعيًا؛ فإلى جانب الزيادة الكبيرة في الفراولة المجمدة (+92%)، ارتفعت شحنات البصل المجفف (+21%) ومحضرات الخضر (+55%) والزيوت والراتنجات العطرية (+96%).

كما تضاعفت صادرات الزيتون المخلل والمصنع (+111%)، مع نمو لافت في الأرتيشوك المجمد (+423%) ومحضرات الفاكهة (+437%)، ما يعكس فرصًا متزايدة للمنتج المصري داخل أكبر سوق أوروبي.

وأكد محمود بزان أن الجناح المصري يركز خلال مشاركته في المعارض الدولية على تحويل الأرقام إلى تعاقدات عبر تعميق الالتزام بالمواصفات الأوروبية، وتطوير التعبئة والتغليف، وتسريع المتابعة بعد الاجتماعات الثنائية، وبيانات النصف الأول تقول إننا على الطريق الصحيح، والفرصة الآن هي التوسع المستدام في أوروبا وألمانيا تحديدًا».

ورافق الجولة مي خيري المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية وهبه سهيل مدير ادارة المعارض بالمجلس والأستاذة سوزي سمير أنطون مدير الجناح المصري في معرض انوجا، ووفاء سلامة مساعد مدير الجناح المصري في معرض انوجا،، وتامر صفوت.

