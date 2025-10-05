الأحد 05 أكتوبر 2025
تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية لـ 7 ديسمبر

 قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات الإرهاب، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية عرفت بـ خلية النزهة، إلي جلسة 7 ديسمبر المقبل.

يذكر أن عددًا من المناطق والمدن بمحافظات الجمهورية شهدت أعمال عنف على يد عناصر وكوادر جماعة الإخوان الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيسهم الراحل محمد مرسي.

تحقيقات النيابة العامة
جاء ذلك في إطار التحقيقات الموسعة التي تجريها جهات التحقيق المختصة مع المتهمين بالتحريض على ارتكاب أحداث عنف بالميادين والطرق العامة بعدد من المحافظات، وما تبعها من أحداث لكشف حقيقة تنظيمها والمشاركين فيها، حيث استجوبت النيابة عددًا من المشاركين في تلك الأحداث في حضور محاميهم.

