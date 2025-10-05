الأحد 05 أكتوبر 2025
حوادث

التقرير الطبي لسائق اصطدم بـ 5 سيارات في روض الفرج: كان يقود تحت تأثير الخمور

حبس، فيتو

أمرت نيابة روض الفرج بحجز سائق بتهمة صدم 5 سيارات وإحداث تلفيات بها، وكذلك اصطدامه ب 4 عمدان للكهرباء، خلال قيادته بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات، على طريق كورنيش النيل بروض الفرج لحين ورود تحريات المباحث الجنائية. 

وكشف التقرير الطبي أن المتهم كان غير متزن نتيجة درجة وعي متغيرة بسبب تعاطيه الخمور. 

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو يظهر فيه سائق مخمور خلال قيادته سيارة ملاكي مهمشة نتيجة اصطدامه بالسيارات وأعمدة الإنارة بالشارع العام، وكذلك لحظة القبض عليه من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

وتم تحرير محضرين ضد المتهم، وحجزه في قسم شرطة روض الفرج، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

