التقرير الطبي لسائق اصطدم بـ 5 سيارات في روض الفرج: كان يقود تحت تأثير الخمور

أمرت نيابة روض الفرج بحجز سائق بتهمة صدم 5 سيارات وإحداث تلفيات بها، وكذلك اصطدامه ب 4 عمدان للكهرباء، خلال قيادته بسرعة جنونية تحت تأثير المخدرات، على طريق كورنيش النيل بروض الفرج لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وكشف التقرير الطبي أن المتهم كان غير متزن نتيجة درجة وعي متغيرة بسبب تعاطيه الخمور.

وكانت الاجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة رصدت مقطع فيديو يظهر فيه سائق مخمور خلال قيادته سيارة ملاكي مهمشة نتيجة اصطدامه بالسيارات وأعمدة الإنارة بالشارع العام، وكذلك لحظة القبض عليه من قبل رجال الإدارة العامة للمرور.

وتم تحرير محضرين ضد المتهم، وحجزه في قسم شرطة روض الفرج، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.