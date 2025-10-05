تأجيل محاكمة 9 متهمين بقضية خلية "داعش عين شمس"

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية رقم 267 لسنة 2025، جنايات عين شمس المعروفة إعلاميا بقضية خلية داعش عين شمس لجلسة 7 ديسمبر المقبل لسماع الشهود.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وائل عمران وغريب عزت ومحمود زيدان وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013 وحتى 29 ديسمبر 2024، المتهمان الأول والثاني والثالث، تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

